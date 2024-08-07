وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، الذي أطلقته اليوم، من مقرها بالعاصمة الكويت، أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعا مثلت نحو 14 بالمئة من الإجمالي.

وأضافت أن روسيا جاءت بالصدارة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2 بالمئة من الإجمالي وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وتوقع التقرير تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024 لتمثل نحو 41.3 بالمئة من الإجمالي العالمي مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 بالمئة إلى 654.5 مليار برميل عام 2030 وذلك وفق بيانات وكالة "فيتش".

وذكر أنه من المتوقع أيضا بلوغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 بالمئة من الإجمالي العالمي مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 بالمئة إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030.

كما توقع التقرير ارتفاع انتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 بالمئة إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2030.