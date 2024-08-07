وهوى الين نحو 2.5 بالمئة إلى 147.94 مقابل الدولار عقب تصريحات أوشيدا مباشرة. وتداول الدولار في أحدث تعاملات مرتفعا 1.7 بالمئة عند 146.79 ين.

وأدت تدخلات من جانب طوكيو في أوائل يوليو وتحول بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي إلى دفع المستثمرين للانسحاب من صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، التي يقترض المتداولون فيها الين بأسعار فائدة منخفضة للاستثمار في أصول مقومة بالدولار لتحقيق عوائد أعلى.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.15 بالمئة إلى 103.13، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15 والذي لامسه يوم الاثنين.

وتراجع اليورو اليوم الأربعاء 0.1 بالمئةإلى 1.0923 دولار، منخفضا من أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.101 دولار الذي سجله يوم الاثنين في ظل تراجع الدولار. فيما صعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2704 دولار.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا بنسبة 62 بالمئة لإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.64 بالمئة إلى 0.6561 دولار، بعد يوم من استبعاد البنك المركزي احتمال خفض أسعار الفائدة هذا العام، قائلا إن من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي ببطء.

وصعد الدولار النيوزيلندي 1.11 بالمئة إلى 0.6018 دولار بعد بيانات توظيف قوية.