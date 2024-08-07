وقالت الشركة، في بيان اليوم، أن إيراداتها من أعمال التمويل والاستثمار شهدت ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 66 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 60 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، فيما زاد إجمالي الإيرادات إلى 144 مليون درهم.

وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 48 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 46 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب عملية إعادة الهيكلة الجارية.

وواصلت شركة أملاك للتمويل إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث نجحت بسداد 46 مليون درهم للممولين خلال النصف الأول من العام 2024.. ونجحت أملاك في تسوية 84 في المائة من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين منذ عام 2014 وحتى تاريخه.