وبلغت أرباح عملاقة التكنولوجيا والترفيه اليابانية 279 مليار ين (1.90 مليار دولار) مقارنة بمتوسط تقديرات سبعة محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم والبالغ 275 مليار ين.

وساعد تأثير فروق أسعار الصرف الأجنبي وارتفاع المبيعات في زيادة أرباح وحدة مستشعرات الصورة، التي تزود سوني بها شركات تصنيع الهواتف الذكية، إلى ثلاثة أمثالها تقريبا مسجلة 36.6 مليار ين.

وباعت سوني 2.4 مليون وحدة من بلاي ستيشن5 في الربع الأول وهو أقل مما باعته في الفترة ذاتها قبل عام.