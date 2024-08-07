وفرضت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وتصفية استثمارات ممولة بالين ضغوطا على السوق، كما دق تحول بنك اليابان الأسبوع الماضي إلى سياسة التشديد النقدي ناقوس الخطر بشأن مدى سرعته في هذا الاتجاه.

وتطرق نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إلى المخاوف اليوم الأربعاء وقال إن البنك لن يرفع أسعار الفائدة في ظل عدم استقرار الأسواق المالية مما أدى إلى انخفاض الين.

وارتفع المؤشر نيكي، الذي هبط بأكثر من اثنين بالمئة خلال التعاملات المبكرة، بأكثر من ثلاثة بالمئة بفضل تصريحات نائب محافظ البنك المركزي ليغلق مرتفعا 1.19 بالمئة إلى 35089.62 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.26 بالمئة إلى 2489.21 نقطة.

تأتي هذه التحركات بعد ارتفاع نيكي 10 بالمئة أمس الثلاثاء ليحقق ثالث أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية ويعوض معظم خسائره بعد انخفاضه 12 بالمئة الاثنين.

والخسائر التي جاءت في خانة العشرات وتكبدتها السوق هي أكبر خسائر يومية منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.

وقال أوشيدا في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في مدينة هاكوداتي بشمال اليابان "نظرا لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن".

ورغم ارتفاع الين بعد انخفاضه أمس الثلاثاء من أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي سجله مطلع الأسبوع، هبط أمام الدولار بعد تصريحات أوشيدا.

وارتفع سهم ديسكو كورب 12.4 بالمئة، وصعد سهم جابان ستيل ووركس 11.63 بالمئة، وزاد سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب 10.24 بالمئة.

وصعد سهم سوفت بنك 5.2 بالمئة ليعطي المؤشر أكبر دفعة.

وربح القطاع المصرفي 7.9 بالمئة، وكان واحدا من الأكثر تضررا من بين 33 مؤشرا فرعيا لبورصة طوكيو خلال انخفاض الاثنين.