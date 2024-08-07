وأظهرت البيانات التي نشرتها الشركة على موقع البورصة السعودية تحقيق 624.2 مليون ريال ربحا صافيا (166.27 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 293.9 مليون ريال قبل عام.

وأرجع البيان هذه الزيادة إلى "الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في النفقات المالية والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والارتفاع في مكاسب أخرى بالصافي".

وأشار البيان في المقابل إلى الانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح "وفي إيرادات التمويل والارتفاع في مصروف الزكاة والانخفاض في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى".

ولدى شركة المملكة، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، ومقرها الرياض، استثمارات في عدة قطاعات من بينها الطيران والفنادق والخدمات المالية والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والبتروكيماويات وحلول النقل والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقعها الإلكتروني.

ومن أبرز الشركات التي تستثمر فيها "المملكة" كل من إكس (تويتر سابقا)، وسيتي غروب، والبنك السعودي الفرنسي، وفور سيزونز، وطيران ناس، و"ليفت" الأميركية، و"كريم" المتخصصة في النقل التشاركي.