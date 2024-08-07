وبموجب الصفقة، ستوفر كل من أرامكو وسوميتومو كيميكال 702 مليون دولار تمويلا لشركة بترورابغ وستتنازلان عن قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، حسبما ذكر البيان.

وتخفض الصفقة حصة سوميتومو كيميكال في المشروع المشترك إلى 15 بالمئة بينما تزيد حصة أرامكو إلى 60 بالمئة.

وقالت الشركتان إن التمويل والإعفاء من القروض جزء من خطة تعتزمان استكشافها مع بترورابغ.

وأضافتا أن الخطة تشمل أيضا مبادرات لتحديث عمل المصفاة بهدف المساعدة في تحسين ربحية الأعمال.

وأوضحتا أن الصفقة تتماشى مع توسع أرامكو السعودية في أنشطة المصب وتحرك سوميتومو كيميكال بعيدا عن المواد الكيميائية الأساسية نحو المواد الكيميائية المتخصصة.

وقالت سوميتومو كيميكال في بيان منفصل إنها تستعد لتسجيل خسارة قبل الضريبة قدرها 27 مليار ين (183 مليون دولار) في الربع من يوليو إلى سبتمبر نتيجة للصفقة، مضيفة أنها ملتزمة بتوقعاتها للأرباح السنوية التي أعلنتها في أبريل.