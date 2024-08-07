وأشارت المجموعة، في بيان إلى ارتفاع صافي إيراداتها بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم (680.6 مليون دولار).

وأوصى مجلس إدارة مجموعة "أغذية" بتوزيع 85.7 مليون درهم (ما يعادل 10.31 فلس للسهم الواحد)، تماشياً مع سياسة التوزيعات نصف السنوية للمجموعة، حيث تمثل زيادة بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، فيما تخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية القادمة لمجموعة "أغذية".

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: " تواصل "أغذية" تحقيق أداء قوي، مما يعزز زخم نمونا في النصف الأول من العام. كما يظل التزامنا الثابت بتعزيز أعمالنا وتحقيق أهدافنا طويلة الأجل واضحًا. وتبرز نتائج هذا الربع قدرتنا على الصمود والتركيز الإستراتيجي على تحقيق قيمة مستدامة عبر محفظتنا المتنوعة، ومستقبلاً، نحن في وضع جيد لاستغلال الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مستفيدين من نقاط قوتنا في الابتكار والرقمنة والتميز التشغيلي."

من جانبه، قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "قدمت المجموعة نتائج قوية في النصف الأول من العام، مما يؤكد قدرتنا على التعامل بفعالية مع البيئات التشغيلية الصعبة والمتغيرة. كما نواصل جهودنا لدفع النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في علاماتنا التجارية، والاستفادة من التآزر، وزيادة الكفاءة".