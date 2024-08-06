وبحلول الساعة 1320 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة، إلى 75.89 دولار للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.59 بالمئة، إلى 72.51 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، إذ دعمت موجة صعود أوسع نطاقا في أسواق الأسهم الآسيوية الليلة الماضية الأسعار في التعاملات المبكرة.

وأمس الاثنين، هبطت أسعار الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة على خلفية هبوط أسواق الأسهم العالمية.

وكان انخفاض أسعار النفط محدودا بسبب تزايد المخاوف من أن يؤدي رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران ومقتل قائد عسكري في جماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز أمس الاثنين إن ما لا يقل عن خمسة جنود أميركيين أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق. ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مرتبطا بتهديدات الانتقام.

وساهمت المخاوف حيال انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في دعم الأسعار.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة بسبب "ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات".