وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الإثنين، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تقرير الوظائف لشهر يوليو يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي، لكن من "المهم للغاية" بالنسبة للمركزي الأميركي أن يمنع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.

وظلت توقعات المتعاملين بأن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر عند 71 بالمئة كما هي.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وتقدم المؤشر السعودي 1.5 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لصناعة منتجات الألمنيوم 9.9 بالمئة.

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5 بالمئة بعد إعلانها تحقيق صافي دخل بلغ 109.01 مليار ريال (29.03 مليار دولار) في الربع الثاني متجاوزة متوسط ​​تقديرات 15 محللا عند 27.7 مليار دولار.

وقفز مؤشر دبي 2.3 بالمئة بعد يوم من تراجعه أكثر من أربعة بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3.3 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 2.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 1.3 بالمئة.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، الثلاثاء، إن دعم الوقود في بلاده ارتفع 31 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليار دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي.