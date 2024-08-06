وناشدت الأطراف المعنية "ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته".

ونددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الأحد بمحاولات إغلاق حقل الشرارة النفطي ووصفتها بأنها "ابتزاز سياسي".

وحقل الشرارة، أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، هدف متكرر للمحتجين لأسباب سياسية مختلفة.