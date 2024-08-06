ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار.

وفي أول مؤتمر صحفي، عقب توليه وزارة المالية في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، قال كجوك، إن "التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة"، مضيفا أن الدولة "تحاول تحمل العبء الأكبر".

وأضاف كجوك: "سنقوم بترتيب أولوياتنا من جديد.. حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية".

وقال كجوك: "لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضى .. وما حققناه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30 بالمئة صرفناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية"،، موضحا أنه تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60 بالمئة وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190 بالمئة نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50 بالمئة من صفقة "رأس الحكمة".

وأشار إن الحكومة نجحت في ترشيد الإنفاق بنسبة 2.2 من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 3.6 بالمئة وتحقيق فائض أولي بنسبة 6.1 بالمئة متضمنا عوائد "رأس الحكمة".

وبحسب ما قاله وزير المالية المصري، فإن الإيرادات الضريبية بلغت 1.630 تريليون جنيه في العام المالي 2023-2024، بزيادة 30 بالمئة عن العام المالي السابق.

وأضاف أن إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي بلغ 3.016 تريليون جنيه.

وقال كجوك في يوليو إن العجز الكلي تراجع إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليار دولار) من 610 مليارات جنيه قبل عام، مع تحقيق فائض أولي بلغ 857 مليار جنيه ارتفاعا من 164 مليار جنيه.

وينتهي العام المالي في مصر يوم 30 يونيو.