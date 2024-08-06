وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الإثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تقرير الوظائف في يوليو يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي لكن من "الضروري للغاية" بالنسبة للبنك المركزي منع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.

وظلت توقعات المتعاملين بخفض الفائدة الأميركية 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول عند 71 بالمئة.

وتتوقع الأسواق وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي خفض الفائدة الأمريكية 100 نقطة أساس خلال العام الجاري العام و100 إضافية في العام المقبل.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وتقدم المؤشر السعودي 2.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 7.1 بالمئة.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 2.2 بالمئة بعد إعلانها تحقيق صافي دخل بلغ 109.01 مليار ريال (29.03 مليار دولار) في الربع الثاني متجاوزة متوسط ​​تقديرات 15 محللا نشرته الشركة عند 27.7 مليار دولار.

وقفز مؤشر دبي 2.4 بالمئة ليعوض بعض خسائره أمس الاثنين عندما انخفض بأكثر من أربعة بالمئة.

وصعد سهم شركة إعمار العقارية 4.9 بالمئة

وأضاف مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة إلى قيمته.

إلا أن المؤشر القطري تراجع 0.5 بالمئة متأثرا بخسائر سهم بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.