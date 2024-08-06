وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد أن سجل أمس الاثنين أكبر سلسلة انخفاضات حادة استمرت ثلاثة أيام منذ يونيو 2022، وأغلق دون مستوى 500 نقطة لليوم الثاني.

وارتفع المؤشر نيكي الياباني تسعة بالمئة بعد أن شهدت الأسواق في الجلسة الماضية أكبر انخفاض خلال يوم منذ 1987.

وكان المؤشر الفرعي للسفر الرابح الأكبر بين القطاعات بفضل صعود سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال 2.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المالكة لفندق (هوليداي إن) تحقيق نتائج مرتفعة في الربع الثاني.

وصعد سهم زالاندو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة بيع الملابس عبر الإنترنت نمو أرباحها التشغيلية 18.5 بالمئة في الربع الثاني.