كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك المسؤولون الحكوميون، قد توقعوا أن يسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نموًا سنويًا بنسبة 5 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقد أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة على نمو إندونيسيا هذا العام.

ونما كل من إجمالي الناتج المحلي على أساس ربعي بنسبة 3.79 بالمئة، وبنسبة 5.08 بالمئة خلال النصف الأول من العام ,وإنفاق الأسر بنسبة 4.93 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.