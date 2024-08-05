تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0856 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2425.04 دولار للأونصة، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2465.90دولار للأونصة.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في بوليون فولت "تقلب الذهب يشير إلى مستوى الذعر الذي يجتاح أسواق الأسهم".

وانخفضت أسواق الأسهم، وفي وقت ما من جلسة اليوم فاقت خسائر الأسهم اليابانية خسائرها في يوم الاثنين الأسود عام 1987، إذ دفعت المخاوف من الركود الأميركي المستثمرين إلى التخلص من الأصول التي تنطوي على مخاطرة.

وأظهرت بيانات نشرت الجمعة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، مما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 27.83 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 3.4 بالمئة إلى 925.65 دولار وخسر البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 862.83 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018.