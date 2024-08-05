وأوضح أن من المستحسن أن تتحرك أسعار الصرف على نحو مستقر يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي.

ورفض سوزوكي، في تصريحات للصحفيين، التعليق على ما إذا كانت قيمة الين الحالية مبالغ فيها.

وقال "من الصعب تحديد السبب وراء تراجع الأسهم"، مضيفا أن الحكومة تتعاون مع بنك اليابان وتراقب الأسواق عن كثب وبيقظة.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 13 بالمئة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر الاثنين بينما ارتفع الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة مدفوعين بمخاوف ركود في الولايات المتحدة.