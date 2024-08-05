أظهرت نتائج مالية التي أعلنها البنك السعودي الفرنسي اليوم الاثنين تحقيق أرباح صافية قدرها 1.129 مليار ريال (300.87 مليون دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع 1.073 مليار ريال قبل عام، بزيادة 5.2 بالمئة.
وعزا البنك على موقع البورصة السعودية هذه الزيادة لانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية 6.2 بالمئة، نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف وكذلك مخصص الموجودات المالية الأخرى.
وأشار في المقابل إلى زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء.