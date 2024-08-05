وعزا البنك على موقع البورصة السعودية هذه الزيادة لانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية 6.2 بالمئة، نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف وكذلك مخصص الموجودات المالية الأخرى.

وأشار في المقابل إلى زيادة في الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء.