وأظهرت النتائج التي تم نشرها على موقع البورصة السعودية أن البنك حقق أرباحا بلغت 1.417 مليار ريال (377.56 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 1.225 مليار ريال قبل عام.

وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.7 بالمئة، بسبب الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات.

وأشار إلى أن ذلك قابله انخفاض في دخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى.