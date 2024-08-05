واستحوذت الشركة الفرنسية على الحصة عبر شراء أسهم مملوكة لكل من صن شاين سويس وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد الصناديق السيادية بالإمارة، وأوبا إنفستمنتس مقابل مبلغ لم يُعلن عنه.

ومن المقرر تمويل عملية الاستحواذ من خلال سيولة نقدية متاحة لدى لوريال وتمويل ائتماني.

وقالت الشركة إن الاستحواذ يأتي في إطار شراكة علمية استراتيجية أوسع بين لوريال وجالديرما، مضيفة أن الصفقة من المتوقع إتمامها في الأيام المقبلة.