وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إن صافي أرباحها في الربع الثاني بلغ 1.1 مليار درهم، كما حققت إيرادات غير مسبوقة بقيمة 3.4 مليار درهم بزيادة سنوية 29 بالمئة، مدفوعة بالتوسع في العمليات بجميع قطاعات الشركة.

وفي النصف الأول كاملا، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 28 بالمئة إلى 2.1 مليار درهم بزيادة 28 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات أكثر من 6.6 مليار درهم بزيادة 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي إطار استراتيجيتها لتوسيع أسطولها، أضافت أدنوك للحفر في نهاية الربع الثاني ثلاث حفارات جديدة لترفع عدد الحفارات في أسطولها إلى 140 حفارة (136 مملوكة و 4 مُستأجرة بغرض التملك)، مقارنة بـ 137 في نهاية الربع الأول من هذا العام.

وقالت أدنوك للحفر إن "نتائج النصف الأول الاستثنائية التي تجاوزت توقعات السوق والرؤية الواضحة تدفعان الشركة لرفع توجيهاتها للسنة المالية 2024 والمدى المتوسط".

وبحسب البيان، فإنه تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح الجديدة والمعززة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي (9.05 فلس للسهم الواحد)، بزيادة قدرها 10 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بمدفوعات نفس الفترة لعام 2023.