وبحسب بيان من أدنوك للحفر وألفا ظبي، المدرجتين في بورصة أبوظبي، فإن إتمام إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياُ لـ Enersol خاضعٌ للحصول على الموافقات التنظيمة اللازمة وتسويات الشراء النهائية.

وتعد EV شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية في قطاعي النفط والغاز، وتدير عملياتها من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأميركية ولها أفرع منتشرة في 36 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتوفر خدمات تشخيص الآبار من خلال توظيف مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تساعد على تجاوز العقبات المُعقدة اثناء الحفر وطوال دورة حياة البئر.

وحققت شركة EV أداءً ماليًا قويًا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، حيث بلغت إيراداتها حوالي 30 مليون دولار، وكان لقطاع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور كبير في تحقيق هذا الاداء المتميز. وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء، مع توقع تدفق نقدي حر يزيد على 10 بالمئة.

تتمتع شركة EV بملف تشغيلي ومالي قوي يتماشى مع إستراتيجية Enersol في الاستحواذ الهادفة إلى بناء نظام تكنولوجي متطور يوظف تقنيات الجيل القادم على نحو يوفر للشركة فرصاً إضافيةً للتوسع عبر الأسواق غير المستغلة، إضافة إلى فرص النمو الكبيرة على المدى الطويل.

منصة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

توفر EV حلول تشخيص وتحليل متطورة من خلال كاميرات فائقة الدقة توفر رؤية بزاوية 360 درجة يتم تركيبيها في أسفل البئر، وتستخدم تقنية الكاميرات المدمجة بالموجات فوق الصوتية وغيرها من التقنيات التي تولد معلومات تشخيصية حية ومرئية تساعد على التقييم السريع والفعال لمشاكل الآبار المعقدة تقنيًا. وقامت الشركة بتطوير منصة سحابية (AIVA) تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتسريع نقل البيانات وتخزينها وتحليلها.

أسهمت مراكز الأبحاث التكنولوجية التي خصصتها EV للأبحاث التطويرية في حصول الشركة على 116 براءة اختراع وعلى تطوير عدد كبير من المنتجات المبتكرة لسوق الطاقة. وتعمل الشركة، بفضل قدراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير، على إنتاج برامج وتقنيات تحليل مرئي متطورة خلال العامين القادمين.

الاستحواذ الثالث لـ Enersol هذا العام

يعد هذا الاستحواذ الثالث لشركة Enersol لترفع المبلغ المستثمر في الاستحواذات الثلاث إلى 550 مليون دولار، حيث وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 51 بالمئة في شركة NTS Amega (“NTS”) العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات المتطورة وتوفير الحلول لقطاع الطاقة. علماً أن إتمام الصفقة بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وكانت Enersol قد وقعت اتفاقية قبل ذلك للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 67.2 بالمئة في شركة Gordon Technologies الأميركية المتخصصة في خدمات القياس أثناء الحفر.

وتعمل Enersol على التوسع في استثماراتها في شركات الطاقة مختلفة التخصصات، لبناء نظام تكنولوجي متكامل يسهم في تعزيز قيمة الشركة السوقية وترسيخ مكانتها في مجال الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقة.