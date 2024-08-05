جاءت تصريحات ماسك ردا على منشور على منصة إكس بعد سلسلة من البيانات الضعيفة الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من أن المجلس ربما يكون قد ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية وهو ما أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وأبقى صناع السياسات الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة، لكنهم فتحوا الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الذي ينعقد في 17 و18 سبتمبر.

ويراهن متداولون على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في هذا الاجتماع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل إذا ما استمر الاقتصاد الأميركي في مساره المتوقع، مما يقرب البنك من نهاية معركته ضد التضخم المستمرة منذ أكثر من عامين.