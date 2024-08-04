وتمنح القواعد الجديدة الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية.

ومن المتوقع أن يعمل القانون على خفض الملوثات الرئيسية في الجو في الاتحاد الأوروبي، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت، أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2050.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركات الصناعية سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة، أما بالنسبة للمزارعين، فسيتم تطبيق القواعد من عام 2030.

وحذرت من أن خرق القواعد قد يؤدي إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3 بالمئة من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا منح السلطات المزيد من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.