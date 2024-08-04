وأوضح البنك في بيان أن المؤسستين ستعملان بموجب التعاون الجديد على دعم النمو الاقتصادي في قارة إفريقيا من خلال مشاريع استراتيجية، وتعزيز تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة، وتسهيل فرص الاستثمار المشترك.

وأشار إلى أنه الشراكة سوف تسهم على تسريع تنفيذ مبادرات القطاع الخاص الإفريقي الجديدة في مجالات الأمن الغذائي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية، والبنية التحتية المستدامة.

وذكر بنك التنمية الإفريقي أن منصة النمو والمرونة لإفريقيا ستعمل على تعبئة 350 مليون يورو إضافية من مصادر أخرى، ليصل إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 750 مليون يورو.