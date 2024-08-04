وأعلنت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 630.6 مليون ريال (168.05 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 414.4 مليون ريال قبل عام، بزيادة نسبتها 52.2 بالمئة.

وأرجعت "أكوا باور" في بيان نتائجها المالية الزيادة في الأرباح إلى زيادة إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري، بجانب جنيها أرباح التخارج من الأصول.

بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها وارتفاع الإيرادات المالية.

وأشار البيان في المقابل إلى ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمصروفات العمومية والإدارية والمصروفات التمويلية ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل.