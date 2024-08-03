وذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن المجلة، أن إطلاق الشريحة قد يتأخر لثلاثة أشهر أو أكثر، مما قد يؤثر على عملاء "إنفيديا"، بمن فيهم "ميتا بلاتفورمز" و"غوغل" و"مايكروسوفت".

وذكر التقرير أن "إنفيديا" أبلغت مايكروسوفت الأسبوع المنصرم عن تأخير يؤثر على أكثر نماذج شرائح الذكاء الاصطناعي تقدماً في سلسلة "بلاكويل"، بحسب موظف لم تفصح عن هويته في "مايكروسوفت" وشخص آخر.

وأضافت "ذا إنفورميشن" أن التأخير يعني أنه من غير المتوقع تصدير شحنات كبيرة من الرقائق حتى الربع الأول من 2025.

كما كشف التقرير أن متحدثاً باسم "إنفيديا" لم يعلق على تصريحاتها للعملاء بشأن التأخير، لكنه أخبر "ذا إنفورميشن" أن "الإنتاج في طريقه إلى الارتفاع" في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب "بلومبرغ"، رفضت "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون ويب سيرفسيز" و"ميتا" التعليق، على التقرير، بينما لم يستجب متحدث باسم "تي إس إم سي"، وهي الشركة التي تقوم بتصنيع تصميمات إنفيديا، لطلب التعليق.