وأوضح البنك في مذكرة للعملاء إن هذا يمثل الأسبوع الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه رهانات صناديق التحوط على هبوط الأسهم إضافة المراكز الطويلة.

وأوضح أنه تمت إضافة مركز طويل واحد لكل 3.3 رهانات قصيرة.

وهبط مؤشر "ناسداك" المركب إلى منطقة التصحيح، الجمعة، بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية ليومين متتاليين إلى تباطؤ أسرع من المتوقع، وأضيف عدد أقل من الوظائف من المتوقع وانخفض نشاط التصنيع، وأغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 2.43 بالمئة.

خفضت صناديق التحوط تعرضها في سبعة من 11 قطاعاً عالمياً، وشملت هذه القطاعات المالية والصناعية والعقارات والطاقة، كما بيع سهم الرعاية الصحية بأسرع وتيرة في عام تقريباً.

وكان "غولدمان ساكس" قد كشف في مذكرة منفصلة أن صناديق التحوط كانت تتخلص من رهاناتها على المخاطر منذ أسبوعين، وفي يوم الجمعة سجلت صناديق التحوط الأساسية أسوأ يوم لها منذ يونيو 2022، إذ انخفض أداؤها بنسبة 1.8 في المئة في المتوسط.