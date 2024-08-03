وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2024 بلغت 3.57 مليار دولار، مقابل 3.98 مليار دولار لنفس الشر من العام السابق.

وقال المركز في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2024، إن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة، حيـث بلغت 3.81 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 ، مقابل 3.79 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها “ فواكه طازجة بنسبة 17.4 بالمئة، وملابس جاهزة بنسبة 5.5 بالمئة، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 32.2 بالمئة، وسجاد وكليم بنسبة 1.3 بالمئة.

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها البترول الخام بنسبة 4.3 بالمئة، ومنتجات البترول بنسبة 17.4 بالمئة، وأسمدة بنسبة 5.2 بالمئة، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5 بالمئة.

وأوضح المركز أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 5.1 بالمئة، حيث بلغت 7.38 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 مقابل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 0.3 بالمئة، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9 بالمئة، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.7 بالمئة، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 23.3 بالمئة.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 86.1 بالمئة، وقمح بنسبة 153.6 بالمئة، وغاز طبيعي بنسبة 39.2 بالمئة، وسيارات ركوب بنسبة 15.2 بالمئة.