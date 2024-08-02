وجرى تداول سهم الشركة عند نحو 165 دولارا، وكان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ناسداك.

ومن المتوقع أن تخسر أمازون نحو 188 مليار دولار من قيمتها السوقية إذا استمرت الخسائر.

وقال مايكل مورتون المحلل لدى مؤسسة "موفيت ناثانسون": "يبدو أن اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي التي يتعرض لها أقرانها في مجال التجزئة قد أثرت أخيرا على مؤشر الربح والخسارة لشركة أمازون".

وارتفعت مبيعات المتاجر الإلكترونية التابعة لأمازون خمسة بالمئة في الربع الثاني إلى 55.4 مليار دولار، مقارنة بنمو سبعة بالمئة في الربع الأول.

واشتدت المنافسة من جانب شركتي "تيمو" و"شي إن" في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية إذ تبيع الشركتان مجموعة واسعة من السلع بأسعار رخيصة مباشرة من الصين.