وأضاف أصحاب الأعمال 114 ألف وظيفة في يوليو، أي أقل من التوقعات التي كانت عند 175 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة بما يفوق توقعات الاقتصاديين بأن يظل هذا المعدل دون تغيير خلال الشهر عند 4.1 بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التداولات 0.85 بالمئة إلى 103.47 نقطة في أدنى مستوى منذ 21 مارس.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة إلى 1.0888 دولار.

وتراجع الدولار 1.23 بالمئة إلى 147.53 ين، وكان قد هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 147.02 ين، وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس.