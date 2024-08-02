وقدمت المجموعة أداء مستقرا خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من الظروف الصعبة التي أثرت على الأسواق المحلية والصادرات، كما تعرضت أسواق الصلب الدولية خلال الفترة الماضية لضغوط مستمرة، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والظروف الجيوسياسية في العالم.

وحافظت المجموعة على حجم الإنتاج الإجمالي، مماثلا لمستوى الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2023، من خلال الموازنة واتباع المرونة بتحويل جزء من الصادرات الدولية إلى السوق المحلية في دولة الإمارات.

وبلغ إجمالي إيرادات قسم الصلب 3.60 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققا أرباحا قبل احتساب الضريبة بقيمة 140 مليون درهم.

كما سجل قسم مواد البناء إيرادات بلغت 353 مليون درهم، وأرباحا قبل احتساب الضريبة بقيمة 51 مليون درهم.

وعكس أداء المجموعة مرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة، حيث تمكنت المجموعة بفضل برنامج خفض التكاليف وجهود التطوير المتواصلة من تحقيق وفورات إضافية بقيمة بلغت 78 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وخلال النصف الأول من العام، قامت المجموعة بتحسين وضعها النقدي بشكل أكبر، وبنهاية النصف الأول من عام 2024، كانت المجموعة تمتلك 610 ملايين درهم نقدا، مقارنة بـ 426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.