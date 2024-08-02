تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2463.46 دولار للأونصة، وهو ما يقل بنحو 20 دولارا فقط عن ذروة قياسية سجلها في 17 يوليو بلغت 2483.60 دولار.

وارتفعت الأسعار 3.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.42 بالمئة إلى مستويات قياسية عند 2516.8 دولارا للأونصة.

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور، و ارتفع معدل البطالة، في إشارة إلى تأثر أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد يتم خفضها قريبا ربما في سبتمبر إذا مضى الاقتصاد الأمريكي في مساره المتوقع.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن من الممكن تحقيق هدف الوصول إلى مستوى 2500 دولار قريبا إذا استمر ضعف البيانات الاقتصادية.

وأضاف هانسن أن التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية وزيادة المخاوف بشأن الديون وتجدد الطلب من بنوك مركزية ومستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة قد تساعد أيضا في رفع الأسعار.

يعتبر الذهب تحوطا ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.