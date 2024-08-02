وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.6 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض طفيف بواقع 0.1 بالمئة هذا الأسبوع.

وجاءت تداولات جميع القطاعات الفرعية في المنطقة الحمراء، وخسر قطاع التكنولوجيا 3.7 بالمئة وتراجع قطاع الخدمات المالية 2.6 بالمئة.

وزادت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع في الولايات المتحدة في يوليو نشرت أمس الخميس وكانت الأدنى في ثمانية أشهر من العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم.

وسجلت مجموعة من الأسهم الدفاعية، مثل يونيليفر، مكاسب.

وصعد سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 1.1 بالمئة بعد أن قال بنك بي.إن.بي باريبا إنه يجري محادثات حصرية مع الشركة للاستحواذ بشكل كامل على تابعتها أكسا إنفستمنت ماندجيرز مقابل 5.1 مليار يورو (5.50 مليار دولار).

وقفز سهم شركة الطاقة الفرنسية إنجي 2.3 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح بعد نتائج النصف الأول التي فاقت التوقعات.