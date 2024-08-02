في الواقع، يشكل وندر بريد جزءًا كبيرًا من محفظة الشركة الأم "فلاورز فودز" بشكل عام، إلى جانب "نيتشرز أون" و"ديفز كيلر بريد"، وهما العلامتان التجاريتان الأكثر شعبية لدى "فلاورز فودز".

قال جيم ساليرا، محلل الأسهم في ستيفنز: "عادةً، عندما تكون العلامة التجارية موجودة منذ فترة طويلة، تكون الفرضية المسبقة للمستهلكين هو أن هذه العلامة التجارية يجب أن تتمتع بمستوى معين من الجودة، وإلا لما استمرت لمدة مائة عام".

وفقًا لبيانات من سيركانا وستيفنز، من يناير إلى منتصف أغسطس 2023، تجاوزت مبيعات العلامة التجارية 300 مليون دولار، وتم بيع حوالي 55 مليون رغيف من خبز "وندر بريد". بلغ إجمالي مبيعات "وندر بريد" لعام 2022 حوالي 484 مليون دولار.

قال كونور راتيجان، محلل الاستهلاك في "كونسومر إيدج": "لقد شهدنا في الواقع زيادة معتدلة في حصة السوق لـ "وندر" بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس تقريبًا مقارنة بفترة ما قبل الوباء".

ومع ذلك، فإن تلك الأرقام هي جزء بسيط مما كانت عليه في السابق. في النصف الأول من القرن العشرين، شكل الخبز الأبيض ما يصل إلى 30 بالمئة من النظام الغذائي الأميركي.

عكس صعود الخبز الأبيض المصنع مخاوف حقبة الحرب العالمية الثانية من المهاجرين، الذين كان الكثير منهم يمتلكون مخابز صغيرة في ذلك الوقت.

تم الترويج للخبز المصنع على أنه نظيف و"لم تمسه الأيدي البشرية".

قال آرون بوبرو ستراين، أستاذ العلوم السياسية في كلية ويتمان ومؤلف كتاب "الخبز الأبيض: تاريخ اجتماعي للرغيف المصنع ": "إنه وقت نرى فيه عناوين الصحف تقول أشياء مثل "مخابز خطرة تهدد المدينة" و"الجراثيم تتربص في خبزك". وهناك الكثير من بثّ الرعب حول الخبز الخطير من المخابز الصغيرة - إلا أنه عندما تنظر، لا يوجد أحد يمرض أو يموت بالفعل بسبب الخبز."

وبحلول الستينيات، أصبح تناول الحبوب الكاملة رمزًا للثقافة المضادة.

قال بوبرو ستراين: "كان الخبز الصناعي من نوع "وندر بريد" كل ما كان ضد الثقافة المضادة. كان تجاريًا. كان كيميائيًا. كان فاتراً. كان أبيض. لذلك كان في الأساس المؤسسة أو "الرجل" في شكل خبز".

لكن خلال العقد التالي، بذل الأميركيون جهدًا أكبر لتناول الطعام الصحي، وبدأ خبز القمح الكامل في أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من نظامهم الغذائي.

منذ ذلك الحين، أصبح هذا التغيير في سلوك شراء الخبز أكثر وضوحًا: حيث تهيمن البدائل الصحية وأرغفة الخبز الحرفية على السوق الآن.

بينما خرج "وندر بريد" إلى حد ما عن الأذواق، لا يزال الناس يأكلون الخبز الأبيض، ويبقى "وندر بريد" جزءًا مربحًا من محفظة "فلاورز فودز".