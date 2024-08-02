وذكر التقرير أن محققي وزارة العدل يبحثون في ما إذا كانت إنفيديا قد ضغطت على مقدمي الخدمات السحابية لشراء عدد من منتجاتها. ونقل التقرير التعليقات عن مصادر شاركت في مناقشات.

وأضاف أن التحقيق يبحث أيضا في ما إذا كانت إنفيديا تفرض على عملائها سعرا أعلى مقابل معدات الشبكات إذا أراد العميل شراء رقائق الذكاء الاصطناعي من منافسين مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز وإنتل.

وتسيطر إنفيديا على ما يقرب من 80 بالمئة من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق الشركة على تحقيق وزارة العدل، لكنها قالت إنها ستقدم أي معلومات تطلبها الجهات التنظيمية.