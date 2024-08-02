ويأتي هذا الأداء في أعقاب النتائج القوية التي حقّقتها مجموعة تيكوم في الربع الأول من العام 2024 ويؤكد على الدور البارز الذي تضطلع به المجموعة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية رئيسية عبر 10 مجمعات أعمال متخصصة.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية لمجموعة تيكوم خلال النصف الأول من 2024:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2024، مدفوعةً بالنمو المستمرّ في معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال القوية ضمن مختلف قطاعات العمل، بما في ذلك المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء.

ساهم النمو القوي في الإيرادات في زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي، والتي بلغت 896 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام.

بلغ صافي الأرباح 603 ملايين درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي ومدفوعاً بتحقيق إيرادات نوعية وتحسين العمليات عبر مجمعات الأعمال والإدارة الحكيمة لرأس المال.

ارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية لتتجاوز 92 بالمئة في النصف الأول من العام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، بما يعكس إستراتيجية المجموعة الناجحة لتحقيق النمو المستدام ومواصلة الأداء القوي.

بلغت معدلات الإشغال ضمن محفظة الأراضي 96 بالمئة لتسجّل نمواً بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بالإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرائدة، بما فيها إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33.

ساهم المعدل القوي للاحتفاظ بعملاء المجموعة والذي بلغ 91 بالمئة في دعم النمو الإجمالي في معدلات الإشغال.

انضمّ أكثر من ألف عميل جديد، بما في ذلك أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، إلى محفظة أعمال المجموعة ضمن قطاعات الأصول التجارية والصناعية والأراضي خلال هذه الفترة.

حافظت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على معدلاتها الإيجابية عند 78 بالمئة.

سجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 840 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بعمليات التحصيل القوية وتحسين جودة الإيرادات على مستوى أصول المجموعة المدرة للدخل.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من العام 2024

سجّلت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام نمواً بنسبة 9 بالمئة لتبلغ 584 مليون درهم (159 مليون دولار) على أساس سنوي، مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة.

ساهم ارتفاع الطلب على الإشغال ضمن قطاعات الأصول التجارية والصناعية والأراضي، والمدفوع بالطلب المتزايد ضمن سوق دبي للعقارات التجارية، في نمو صافي الأرباح بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي إلى 311 مليون درهم (85 مليون دولار).

ساهمت قدرة المجموعة على استقطاب عملاء جدد والتحسّن في معدلات الإيجار والإيرادات المحقّقة بفضل المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالعملاء في نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 457 مليون درهم في الربع الثاني من العام.

توزيعات الأرباح النقدية

أقرّ مجلس إدارة مجموعة تيكوم خلال اجتماعه المنعقد في 1 أغسطس 2024 توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام الجاري ليتم دفعها بحلول شهر سبتمبر 2024. وعملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة، تعتزم مجموعة تيكوم توزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً لغاية شهر سبتمبر 2025.