كما زاد الطلب على الملاذ الآمن مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، رغم تراجع أسعاره.

تحركات الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 2438.32 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2480.8 دولار بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة بعد هبوطه في اليوم السابق مع استمرار البنوك المركزية في إزعاج أسواق العملات مع اتجاهها لخفض الفائدة.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه للسياسة يوم الأربعاء، إلا أن رئيسه جيروم باول قال إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأميركي على مساره المتوقع.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في مؤسسة "تي دي سيكيوريتيز": "السوق على قناعة تامة بأننا سنحصل على خفض في سبتمبر وهناك أشخاص في السوق يناقشون إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ويميل الذهب، المعروف تقليديا بأنه وسيلة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.