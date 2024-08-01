تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 80.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 87 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.06 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين القياسيين قد قفزت بنحو 4 بالمئة في الجلسة السابقة مع تزايد المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وأبقى اجتماع لوزراء من دول أوبك+ سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير بما في ذلك عزم التحالف على التراجع التدريجي عن حزمة من تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر.

وفي اجتماعه الأخير في يونيو اتفق تحالف أوبك+ على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتخلص بعض الدول تدريجيا من تخفيضات إضافية تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

ولقيت أسعار النفط دعما من بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، والتي أظهرت أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو.