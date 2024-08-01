وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت 14 ألفا لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 249 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 236 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وتتخذ الطلبات اتجاها تصاعديا منذ يونيو لأسباب من بينها التقلبات المرتبطة بإغلاق موقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإعصار بيريل في تكساس.

ورغم أن الطلبات تجاوزت الحد الأقصى لنطاقها الذي يتراوح بين 194 ألف و245 ألف طلب هذا العام، تظل حالات التسريح من العمل منخفضة بشكل عام.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن معدل التسريح من العمل في يونيو سجل أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

ويعود التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض معدلات التوظيف مع تراجع الطلب بسبب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.