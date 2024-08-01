وأوضح التقرير الصادر الخميس، أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7 بالمئة لتصل إلى 801.91 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 648.12 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 153.8 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 1.5 بالمئة أو ما يعادل 12.1 مليار درهم، مقابل نحو 789.82 مليار درهم في أبريل 2024، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 11.2 بالمئة أو ما يوازي 81 مليار درهم مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية مصرف الإمارات المركزي في جانب الأصول بواقع 330.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 212.51 مليار درهم، و226.51 مليار درهم للودائع، و1.11 مليار درهم للقروض والسلف، و31.84 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 388.61 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 228.09 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.33 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.07 مليار درهم خصوم أخرى.

ومن جانب آخر، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف، حاجز الـ 760 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الخميس، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 2.19 بالمئة من 750.29 مليار درهم خلال أبريل الماضي إلى 766.73 مليار درهم في مايو 2024، بزيادة تعادل 16.4 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30 بالمئة، مقابل 590.19 مليار درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل نحو 176.5 مليار درهم خلال 12 شهرا، بينما زادت خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 12.56 بالمئة أو ما يعادل 85.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 46.2 بالمئة إلى 529.01 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 361.78 مليار درهم في مايو 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4 بالمئة أو ما يعادل 20.2 مليار درهم مقارنة بنحو 508.78 مليار درهم في أبريل السابق عليه.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.56مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 8.5 بالمئة، مقابل 171.03 مليار درهم في مايو 2023، بزيادة تعادل 14.53 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.89 بالمئة توازي 1.6 مليار درهم مقارنة بنحو 183.93 مليار درهم في أبريل 2024.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 52.16 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي بلغ 5.2 بالمئة مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو 2023.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.