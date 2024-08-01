وقالت الشركة، في بيانها حول النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، إن نسبة هامش الربح قبل خصم الضرائب بلغت نحو 22.7 بالمئة في نهاية يونيو الماضي، بينما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضرائب نحو 11 بالمئة.

وأوضحت أن عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها بلغ 10 طائرات منها 4 طائرات مملوكة و6 طائرات مدارة، بينما بلغ عدد الطائرات المباعة 11 طائرة منها 10 طائرات مملوكة وطائرة واحدة مدارة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إن نمو إيراداتنا وأرباحنا وتحسّن هوامشنا وإيراداتنا يعكس استمرار قوة الطلب على الطائرات المستأجرة وخدمات صيانة هياكل الطائرات، ونحن بدورنا نواصل إظهار حيطة مالية مثالية، بما في ذلك التزاماتنا الراسخة بكفاية رأس المال وسيولتنا المتميزة البالغة 4.9 مليار دولار، والتي ساهمت في التحديثات الأخيرة لتصنيفاتنا الائتمانية طويلة الأجل من قبل وكالتي موديز وفيتش.

وأضاف “ في حين لا نزال نشهد زخماً قوياً لسوق شراء وبيع الطائرات، نعمل حالياً على تقييم عمليات الاستحواذ والخروج من محافظ الطائرات، في ضوء التوقعات بأن يسجل النصف الثاني من عام 2024 نشاطاً كبيراً وقد تم أيضاً تحديد سجل طلبياتنا حتى الربع الثاني من عام 2026”.