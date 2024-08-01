وبلغ معدل البطالة 6.5 بالمئة في يونيو مقارنة مع 6.4 بالمئة في مايو، ولم يتغير هذا المعدل منذ يونيو 2023.

وكان الاقتصاديون توقعوا أن يظل معدل البطالة مستقرا عند 6.4 بالمئة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 41 ألف شخص عن شهر مايو وبمقدار 81 ألف شخص عن العام السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بين الشباب تحت سن 25 عاماً بشكل طفيف إلى 14,1 بالمئة بعد أن كان 14,2 بالمئة في مايو.

واستقر معدل البطالة بين الذكور عند 6.2 بالمئة على مدار الأشهر الأربعة الممتدة بين مارس ويونيو، في حين ارتفع إلى 6.8 بالمئة بين فئة الإناث من 6.7 بالمئة في كل من مايو وأبريل.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ظل دون تغيير عند 6.0 بالمئة في يونيو.