وأكد الوزير خلال اللقاءات، التي عقدت في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، على التزام قطاع البترول بالتعاون الوثيق مع الشركاء الذين يقومون بدور حيوي في تحقيق هدف زيادة الإنتاج، داعيا إلى دعم وزيادة الاستثمار في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المواقع البترولية، مؤكداً على مواصلة العمل على تذليل التحديات أمام الشركات.

وخلال لقائه مع رئيس شركة دراغون أويل، وفريد الهاشمي، مدير عمليات الشركة في مصر، تم بحث التعاون المثمر في شركة بترول خليج السويس "جابكو"، حيث أكد وزير البترول على أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة لفتح آفاق جديدة للإنتاج، مشددا على دعم خطط الشراكة المثمرة والسعي للحصول على المزيد من المناطق للتوسع في مصر.

وفي لقائه مع رئيس شركة دانة غاز، تم التأكيد على دعم زيادة الإنتاج والعمل كفريق واحد لدعم الاستثمارات، حيث أكد ريتشارد هول أن مصر مكان جاذب للاستثمار، وأن الشركة مهتمة بالتعاون لدعم مسار زيادة الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة.