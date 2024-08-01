وسجلت الشركة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب 5.46 مليار يورو (5.91 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع عائد تشغيلي على المبيعات 6.6 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وخفضت فولكسفاغن في يوليو توقعاتها للإيرادات التشغيلية إلى نطاق من 6.5 إلى 7 بالمئة بسبب ارتفاع التكاليف وسط احتمال إغلاق مصنع لشركة أودي التابعة لها وانخفاض مبيعات الربع الثاني 3.8 بالمئة.

وقال المدير المالي أرنو أنتليتز، "سيتعين علينا بذل جهود كبيرة لخفض التكاليف في النصف الثاني من العام وما بعده من أجل تحقيق أهدافنا"، واصفا الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام بأنها "منخفضة للغاية".

وتعمل شركة فولكسفاغن على برنامج واسع النطاق لخفض التكاليف لزيادة الربحية.

وفي ما يسمى بالمجموعة الأساسية، التي تضم العلامات التجارية لشركة فولكسفاغن وسكودا وسيات، انخفضت العائدات إلى 5 بالمئة خلال النصف الأول. وخفضت أودي، وهي مركز ربح رئيسي، في وقت سابق من هذا الشهر هدف الربحية بعد تراجع المبيعات.

وانخفضت أسهم الشركة بما يصل إلى 2.5 بالمئة في التعاملات المبكرة في فرانكفورت، ليصل الانخفاض هذا العام إلى حوالي 10 بالمئة.

تواجه شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة فولكسفاغن، سوقًا ضعيفًا، حيث أعلنت شركات رينو ونيسان وستيلانتس عن انخفاض في أرباحها في النصف الأول من العام.

وبصرف النظر عن ركود الطلب في الصين، تباطأت مبيعات السيارات الكهربائية بعد أن ألغت الحكومات في العديد من البلدان الإعانات وأدى التضخم إلى استنفاد الإنفاق الاستهلاكي.