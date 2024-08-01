وجاء في البيان "رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (بي.بي) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز".

وأضاف "تتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى".

وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية.