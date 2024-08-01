وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن هذه الأرباح تجاوزت توقعات المحللين لربح صاف قدره 904.25 مليون ريال.

وذكرت "سابك"، وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، أن إيراداتها في الربع الثاني بلغت 35.7 مليار ريال (9.5 مليار دولار) بزيادة سنوية حوالي 5 بالمئة، وهو ما عزته الشركة بشكل رئيسي إلى التحسن في متوسط أسعار بيع المنتجات والارتفاع الطفيف في الكميات المباعة.

واستفادت أرباح الشركة في الربع الثاني من إعادة تقييم مخصص مصاريف الزكاة في العامين الحالي والماضي، والتي أدت إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بقيمة 545 مليون ريال، مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام، وذلك بناء على التحديثات الجديدة في اللائحة التنفيذية الخاصة بجباية الزكاة.

وقالت "سابك" إن سوق البتروكيماويات العالمي شهد مؤشرات إيجابية خلال الربع الثاني في معظم القطاعات مدعوما بالتحسن المستمر في مؤشر مديري المشتريات والتراجع الطفيف في التضخم.