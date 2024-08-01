وفي النصف الأول كاملا، بلغت الأرباح الصافية للشركة حوالي 134.4 مليون دولار، وبلغت الإيرادات نحو 1.05 مليار دولار.

وتعتبر "فيرتيغلوب"، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي غلوبال"، أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة.

وقالت الشركة في بيانها إنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي واستقرار أسعار الحبوب في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، تأثرت أسعار النيتروجين بتباطؤ الطلب والتحفظ في عمليات الشراء، وانخفاض واردات اليوريا من الهند، والتي تم تعويضها جزئياً بسبب حدوث اضطرابات في إمدادات السوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني.

وأشارت الشركة إلى أنه على الرغم من نقص إمدادات الغاز في مصر، انخفض حجم مبيعات منتجات "فيرتيغلوب" في الربع الثاني من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة بلغت 2 بالمئة فقط على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم مبيعات منتجات الشركة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.8 مليون طن، نتيجة وصول الإنتاج إلى مستويات قياسية في كل من مصر والجزائر خلال النصف الأول من عام 2024.

وقالت الشركة إن "التوقعات قصيرة الأجل للأمونيا واليوريا مشجعة، مدفوعة بأساسيات قوية، بينما تستمر التوقعات الإيجابية على المديين المتوسط والطويل مدعومة بتحسن الطلب من المصادر الجديدة والحالية المتزامن مع إضافة قدرات إنتاجية محدودة على المدى المتوسط".

من جهة أخرى حققت "فيرتيغلوب" وفورات في إطار برنامج تحسين التكلفة بقيمة 42 مليون دولار أو 84 بالمئة من معدل الوفورات المستهدف بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، وتسعى الشركة لتحقيق الوفورات المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار بحلول نهاية العام 2024.