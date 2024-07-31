وسيتم الربط من خلال إنشاء كابل بحري يربط البلدين لتوفير الكهرباء للأسواق الإيطالية.

ويهدف هذا الاتفاق، بحسب بيان لشركة "سونلغاز" إلى "تحديد الإطار العام وإرساء الأسس والمبادئ التي تتفق بموجبها الأطراف المعنية على إجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع الربط الكهربائي بين شبكات الكهرباء الجزائرية والإيطالية".

وكانت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي تليكوميونيكيشنز ألجيريا"، بمقر الشركة الأم لشركة هواوي بمدينة شنتشن، وذلك للتعاون في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت شركة سوناطراك الجزائرية في بيان خلال يونيو الماضي أيضا، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سينوبك الصينية لتوسيع التعاون في مجالات بينها الاستكشاف.