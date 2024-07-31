وقالت المجموعة في بيان، الأربعاء، عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024؛ إن إيراداتٍ المجموعة الموحَّدة بلغت 28.3 مليار درهم، وبنسبة نمو سنوية بلغت 6 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتُظهر هذه النتائج أداءً قوياً عبر جميع ركائز أعمال المجموعة، بحسب البيان.

وذكرت الشركة في بيانها: " شهدت أرباح المجموعة الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 12.9 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أدَّى إلى تحقيق هامش ربح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 46".

ووفق البيان، فقد وصل إجمالي قاعدة مشتركي المجموعة إلى 175 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 6 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين وصل عدد مشتركي "إي آند الإمارات" إلى 15 مليون مشترك، بزيادة سنوية بلغت نسبتُها 5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعتمد مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح الأسهم عن النصف الأول من عام 2024 بواقع 41.5 فلسًا لكل سهم (40 فلساً في النصف الأول 2023).

وكان المساهمون قد وافقوا، خلال اجتماع "إي آند" السنوي للجمعية العمومية، على السياسة الجديدة المقترَحة من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح الأسهم على أساس تصاعدي بقيمة 3 فلس لكل سهم بدءًا من السنة المالية 2024 ولمدة ثلاث سنوات.